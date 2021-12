Sametinget ber regjeringen beklage overfor reineiere etter Fosen-dommen

– Det er viktig med alle feil at man erkjenner at feil har skjedd, og at det uttrykkes en beklagelse for dette. Ingenting kan komme i balanse hvis ikke dette grunnleggende steget tas, sier sametingspresident Silje Karine Muotka til NRK.

Konsesjonen til vindkraftanleggene som i 2013 ble gitt av Olje- og energidepartementet, var ulovlig, og urfolks rettigheter er krenket, heter det i dommen.

– Jeg forutsetter at utgangspunktet for oppfølgingen av dommen er at departementet erkjenner og beklager at konsesjonsvedtaket og ekspropriasjonstillatelsen var feil, sier Muotka.

Hva slags konsekvenser høyesterettsdommen får for vindkraftanleggene, er ikke endelig avklart.