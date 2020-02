Samer drapstrues etter at de vant retten over jakt og fiske

I over ti år kjempet samene mot staten om å få retten til å forvalte småviltjakt og fiske i den samiske byen Girjas i Sverige. I forrige uke kom dommen fra den svenske høyesteretten: Samene har enerett til lisens på jakt og fiske på grunn av at det er samene som har brukt området over lengre tid.

Men nyheten ble ikke tatt godt imot, og har ført til trakassering og trusler gjennom nettet rettet mot samer.

Truet med skyting

Ifølge avisen Omni skal det også ha blitt rettet trusler direkte mot samer ansikt til ansikt. Lars-Ola Jannok, ordfører i nabobyen, ble utsatt fra trusler av en person som kjørte opp på siden av han.

– Han sa: "Hvis du kommer hit med reinsdyrene dine så skyter vi dem, vi har allerede skutt sju stykker. Og treffer jeg på dere ensomme i skogen skyter jeg dere også". Jeg ble veldig redd, sier Jannok til Omni.

Politiet bekrefter overfor Sveriges Radio at de har mottatt politianmeldelser om kommentarer på nett.

– De som så langt har kommet inn handler om forskjellige typer hat, hets mot folkegrupper og overfall. Men det kan være flere anmeldelser som fortsatt ikke er behandlet som er kommet inn, sier Emma Lindberg, sjef for utredning i politiet i Norra Lappland.

– Det var forventet at folk reagerer, men det er ikke ok med hat og trusler. Man kan forundres over hvor ekle mennesker er mot hverandre. Det er brudd på menneskerettigheter å ikke få være den man er eller bli krenket på grunn av dette.

Kan få følger i Norge

Følgene av dommen er ventet å bli større enn bare jaktrettighetene i denne ene samiske byen. Dommen kan også få konsekvenser for andre samiske byer. Samtidig konkluderte høyesterett med at reindriftsloven ikke gir samene rett på jakt og fiske, men at det handler om eldgamle tradisjoner.

Øyvind Ravna, professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø (UiT), sier til NRK at den også kan ha betydninger for områder i Norge.

Grunnen er at det er sedvaneretten som gjør at samene i denne saken får medhold av domstolen. I denne sammenheng handler det om tradisjoner og bruk som har gått langt tilbake i tid.

– Dommen bør således ha betydning for lignende saker også i norsk rett, sier Ravna til statskanalen.

Ti år med tvist

Saken om retten til jakt og fiske i byen startet i 2009 da Girjas saksøkte staten. Staten hevdet at det er grunneieren som har rett til å bestemme over jakt og fiske, mens den samiske landsbyen har rett til å utøve jakt og fiske alene.

Girjas på sin side hevdet at den samiske landsbyen har større grunn til rett enn staten for jakt og fiske, og at de alene skulle eie leieretten alene.