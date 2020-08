Salmonellafunn i villsvin – slik unngår du smitte

Salmonella er smittsamt ved kontakt med dyr og kjøtt, derfor ber Veterinærinstituttet og Mattilsynet jegerar som skal jakte villsvin om å vere forsiktige, skriv Matportalen på nettsidene sine.

– Villsvin er i ferd med å reetablere seg i Norge, og vi kjenner ikkje helsetilstanden godt nok, seier Siri Løtvedt, seniorrådgivar i Mattilsynet.

– Funna av salmonella overraskar oss ikkje, og vi veit enno ikkje om dyra har fleire sjukdommar, seier ho.

Les også: Svensk bonde hevder sauene hans ble drept av villsvin

Slik reduserer du smitterisikoen

Det viktigaste er å handsame dyra som er felt på ein måte som reduserer smitterisikoen. Det er særleg tre tips Løtvedt peiker på:

– Å vaske hendene etter at dei har vore i kontakt med villsvin eller rått villsvinkjøtt.

– Ikkje bruk same reiskap du brukar på villsvin seller villsvinkjøtt, på andre område. Sørg for at du vaskar alt utstyr godt etter bruk.

Annonse

– Rått villsvinkjøtt bør ikkje kome i kontakt med andre råvarer.

Symptoma for salmonella er diaré, magesmerter, kvalme og feber. Bakterien smittar gjennom mat og vatn, men kan òg smitte frå person til person, frå dyr til dyr, og mellom dyr og menneske.

Les også: Stadig flere europeiske villsvin får afrikansk svinepest

Skal kartlegge smitten

Frå juli i år kan jegerar som sender inn prøver frå villsvina dei har felt få godtgjering frå Mattilsynet.

Prøvene blir undersøkt for fleire sjukdomar, mellom anna salmonella. I tillegg får jegerane gratis undersøking for tiktin, ein parasitt som alle slakta villsvin bør undersøkast for, før dei blir nytta som mat.

Les også: Belønner jegere som sender inn prøver av villsvin

Godtgjeringa er på 500 kroner per villsvin, og 1500 kroner ekstra for sugger.

Dei gir òg godtgjering på inntil 2000 kroner for dei som melder frå om sjuke villsvin, påkøyrde villsvin og villsvin som har døydd av seg sjølv.