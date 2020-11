Salget av ost til værs i pandemien

Tall fra melk.no viser at ost har økt med hele 11, 2 prosent i årets tredje kvartal sammenlignet med samme periode i fjor.

– Den store økningen i årets tredje kvartal skyldes nok først og fremst at vi i sommer har feriert i eget land, og at vi har nytt godt av de norske meieriproduktene både hjemme og på Norgesferie. Dessuten er det jo nesten slutt på grensehandelen som særlig kan ha en innvirkning på salg av ost, sier Ida Berg Hauge, direktør i Opplysningskontoret for meieriprodukter, i en pressemelding til Nationen.

– Generelt sett ser vi en «kjøleskapseffekt» ved at folk spiser langt mer av omtrent alle typer meieriprodukter jo oftere de er nærme kjøleskapet sitt, fortsetter hun.

Vekst i alle kategorier

I årets tredje kvartal har vårt forbruk av ost økt betydelig. Kremost har hatt en overraskende vekst på nesten 43 prosent, og smelteost har økt med nesten 18 prosent.

Den populære gulosten har en vekst på 12 prosent, noe som utgjør et mersalg på hele 1,9 millioner tonn gulost i tredje kvartal.

Fakta Økning i andre meierikategorier i tredje kvartal Melk, 2,7 prosent Yoghurt, 6,8 prosent Rømme, 6,7 prosent Fløte, 6,9 prosent Smør, 6,8 prosent

I tillegg til stor økning i ost har også alle de andre meierikategoriene økt i tredje kvartal sammenlignet med tredje kvartal i fjor, noe som er svært uvanlig.

– Det er gledelig å se at salget av både melk og andre meieriprodukter fortsetter den formidable økningen vi så før sommeren. Norske meieriprodukter er viktige grunnsteiner i kostholdet vårt som inneholder flere viktige næringsstoffer vi trenger hver eneste dag, forteller Berg Hauge.