Så mange ulver er påvist i Norge så langt i vinter

44-45 av ulvene er kun påvist i Norge og 54-57 på begge sider av riksgrensen mot Sverige. 13-14 ulver har så langt usikker grensestatus, skriver Rovdata i en pressemelding.

Ti av de registrerte ulvene er felt under lisensjakt i perioden, hvorav åtte i Norge og to i Sverige.

– Når døde ulver er trukket fra, er det så langt registrert 101-106 ulver her til lands i vinter, hvorav 36-37 med helnorsk tilhold. De aller fleste er konsentrert til fylkene Innlandet og Viken med ulvesone, bortsett fra to enslige ulver, der den ene er påvist i Pasvik øst i Finnmark og den andre på begge sider av riksgrensen i Trøndelag, forteller leder i Rovdata, Jonas Kindberg, i pressemeldingen.

13 familiegrupper

Det er så langt i vinter dokumentert fire valpekull i helnorske revir, hvorav Hornmoen, Mangen og Setten med fullstendig tilhold innenfor ulvesonen.

I det fjerde helnorske reviret Slettås ble lederparet felt under jakt rett utenfor sonen. Minimum tre årsvalper i reviret ble sist dokumentert i månedsskiftet desember-januar.

Det er i tillegg påvist sju valpekull i grenserevirene Varåa, Bograngen, Kockohonka, Kymmen, Magnor, Fjornshöjden og Rømskog.

– I grensereviret Juvberget ble det påvist ett valpekull våren 2021, men det er foreløpig uavklart om noen av valpene inngår i vinterens familiegruppe. I tillegg gjenstår det å avklare om Ulvåaflokken bruker områder på begge sider av riksgrensen, som de gjorde i fjor, forteller prosjektleder hos Høgskolen i Innlandet, Petter Wabakken, ifølge pressemeldingen.

Endelig rapport kommer i mai

De foreløpige resultatene fra vinterens overvåking av ulv presenteres i en ny statusrapport, som Høgskolen i Innlandet har laget på oppdrag fra Rovdata.

Rapporten gir et sammendrag over det som per 26. januar er dokumentert og kartlagt om ulvens status i Norge vinteren 2021-2022.

Rovdata gjør oppmerksom på at resultatene er foreløpige og at det fulle bildet over ulv i Norge i vinter først kommer rundt 15. mai i år.

Stortinget har fastsatt et nasjonalt bestandsmål på 4-6 årlige ulvekull (ynglinger) i Norge og i grenserevir, hvorav minst tre kull skal være født i helnorske revir. Ynglinger utenfor ulvesonen skal medregnes. Ulvekull som fødes i grenserevir mellom Norge og Sverige medregnes med en faktor på 0,5.