Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) tar for seg antallet omkomne eller drepte hjortevilt utenom jakta i jaktåret 2019/20. De viser at det er flest viltpåkjørsler fra oktober til desember, mens det er færrest på sommeren.

Totalt er det registrert 12.300 omkomne hjortevilt. Det er en nedgang på 13 prosent fra jaktåret 2018/2019. Som vanlig var trafikken den vanligste dødsårsaken, og til sammen ble 7.800 drept av bil og 800 av tog.

Det er elg og rådyr som det blir drept flest av i trafikken. Totalt nesten 6.100 rådyr, 1.500 elg og 1.025 hjort. For elg var det ingen nedgang fra forrige jaktår, men for rådyr var det en nedgang på tre prosent og for hjort én prosent.

Og det er på fylkesveiene det er flest viltpåkjørsler i løpet av et jaktår. Hele to tredjedeler av alle påkjørsler skjer på fylkesveiene. Over en tredjedel av alle viltpåkjørsler skjedde i årets siste tre måneder.

Et kart SSB har laget viser at det er i all hovedsak på Vestlandet hjort ble påkjørt. Elgen strekker seg fra Sørlandet og langs svenskegrensa til Midt-Norge, og så videre helt opp til Finnmark. Brorparten av rådyrene, som det ble drept desidert flest av i trafikken, ble påkjørt på Sørlandet og Østlandet, samt en god del i Midt-Norge.

Tidligere Hedmark fylke opplevde størst nedgang i viltpåkjørsler av elg og rådyr, ned med henholdsvis 111 og 23 dyr.

– Det kan skyldes at det var en snøfattig vinter i Hedmark, skriver SSB.