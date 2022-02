Russland testet atomberedskapen utenfor Finnmark

Samtidig med at spenningen over forholdet mellom Russland og Ukraina er på bristepunktet satte Russland i gang en storstilt militærøvelse lørdag. Øvelsen er blitt varslet på forhånd.

– Det er varslet en stor øvelse i havområdene nordøst for Norge. Dette skjer helt på vanlig måte, så det følger vi med på. Men ellers har ikke vi merket noe økt militær aktivitet tett på Norge, sa statsminister Jonas Gahr Støre til NRK om øvelsen lørdag formiddag.

– Følger tett med

Også utenriksminister Anniken Huitdfelt understreker at det ikke er noe overraskende med denne øvelsen.

– Denne øvelsen var varslet på vanlig vis, slik vi pleier å varsle hverandre om øvelser. Russerne øver jevnlig i nordområdene. Det følger vi tett med på, sier Huitfeldt til NTB.

Annonse

Like før klokken 11.30 opplyste Kreml til russiske medier at øvelsen i Barentshavet var i gang, skriver VG. Avisen siterer nyhetsbyrået Reuters som melder at russiske krigsskip og ubåter har avfyrt kryssermissiler og bæreraketter for atomvåpen. Også bombefly ble brukt under øvelsen.

– Alle raketter traff sine mål, noe som bekrefter deres ytelse, skriver Kreml i en uttalelse.

Flere tester i året

Russlands president Vladimir Putin skal ha fulgt øvelsen fra et kontrollrom i Kreml og selv ha startet den, ifølge talsperson Dmitrij Peskov i Moskva som uttalte seg til nyhetsbyrået Interfax.

Den hviterussiske presidenten Aleksandr Lukasjenko, som er på besøk i Russland, var også til stede.

Russland har det nest største arsenalet av kjernevåpen i verden, etter USA, og avholder missiltester flere ganger i året. Det uvanlige med denne øvelsen er at den skjer det samtidig med den svært spente situasjon på grensa til Ukraina.