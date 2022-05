Ifølgje CNN viser to satellittbilete frå Maxar Technologies, som vart tekne 19. og 21. mai, at to russiske skip ligg til kai og vert lasta med det som vert anteke å vere korn.

Fartøya ligg ved det som truleg er to kornsiloar. CNN seier det er vanskeleg å bevise at det er korntjuveri som skjer, men at dei russisk-okkuperte områda har mykje lågare kornproduksjon enn dei store landbruksregionane nord i Ukraina.

Ukrainske kjelder har sagt til CNN at fleire kornsiloar har vorte tømte av russiske styrkjer, og at kornet har vorte sendt sørover.

Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj har ogso tidlegare skulda Russland for å gradvis stele korn frå Ukraina under krigen.

Eit av skipa som no er mistenkt for å verte lasta med ukrainsk korn, har tidlegare vorte observert seglande i retning Egypt lasta med korn.

Egyptiske myndigheiter seier skipet aldri kom fram, etter ein åtvaring frå Ukraina. Skipet har ogso vorte nekta å leggje til kai i Beirut.

Skipet, og truleg kornet, enda til slutt opp i det russisk-venlege Syria.