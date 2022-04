Russland øker hveteeksporten

1,7 millioner tonn hvete klarte Russland å eksportere i mars. Det er mye mer enn samme måned i fjor, da de eksporterte 1,1 millioner tonn. Samtidig var fjoråret noe av et unntak, da salget ble påvirket av nye eksportavgifter.

Men sammenlignet med mars 2020, leverte de 1,3 millioner tonn mindre til verdensmarkedet, skriver Bloomberg.

For mens Russland øker salget, forblir det lunkent i landet de invaderte. Mangelen på eksport fra Ukraina har gjort at prisene på hvete og solsikkeolje har skutt til værs. Noe av Russlands økning kan forklares ved at Ukrainas manglende eksport har gitt et tomrom i markedet. Blant andre Israel, som ofte kjøper hvete fra Ukraina, har kjøpt fra russerne i mars.

Det er også utbredt bekymring for tilgangen på mat i store regioner som Midtøsten og Nord-Afrika.

Ifølge Bloomberg er det i hovedsak Tyrkia, Egypt, Iran og Lybia som kjøper russisk hvete. Såframt det ikke kommer nye handelsrestriksjoner, forventer selskapet SovEcon at Russland fyller eksportkvota på 8 millioner tonn for siste del av sesongen.

Ukrainernes viktigste eksportvei – havnene – er blitt avskåret som følge av krigen. De prøver nå å frakte noe med tog, men de kan trolig ikke levere like mye som tidligere.