Russiske matpriser økte som følge av panikkhandling

Prisene for mat økte over hele Russland i mars, skriver The Moscow Times. Årsaken skal være panikkhandling for å lagre opp mat under koronakrisen og fordi verdien av den russiske rubelen falt.

Les også: Kornbøndene ber om starthjelp til auka produksjon av etterspurt matkorn

Prisen på sukker steg med minst 16 prosent i 23 russiske regioner, tomater økte 15 prosent i pris og sitroner 8 prosent. Prisen på bokhvete økte med 6,2 prosent, og brød med 5–7 prosent.

Transport økende problem

– Det ville vært overraskende hvis prisene ikke økte. En tredjedel av kostnadene for den gjennomsnittlige russiske forbrukerkurven blir importert, sier Sergei Khestanov, førsteamanuensis ved RANEPA.

Annonse

Visepresidenten for den russiske kornunionen, Alexander Korbut, har sagt at transport av korn er et økende problem som vil gi økt press på prisen. Analytikeren Yaroslav Kabakov sa at stengte grenser og eksportforbud i mange land bare vil forverre prisstigningen på jordbruksvarer.

– Prisen økte med høy etterspørsel, selv om det fortsatt var produkter på lager. I april vil disse lagrene begynne å tynnes ut, og inflasjonen basert på høy etterspørsel vil bli erstattet med den reelle prisveksten, sa Kabakov.

Moskva i lockdown

Mandag denne uka ble det en rekordhøy økning i påviste smittetilfeller. Pr. mandag kveld er litt over 18.000 påvist smittet i Russland. Om lag to tredeler av de smittede er i Moskva.

I forrige uke sa Putin at det eneste valget for russerne for å hindre smittespredning, er å isolere seg sjøl. I Moskva har innbyggerne kun lov til å forlate hjemmet for å kjøpe mat eller medisiner, og for å lufte hunden. Men skal du lufte hunden, får du bare bevege deg innenfor en radius på 100 meter. Fram til onsdag er det lov å kjøre privatbil, men etter dette må man ha tillatelse.