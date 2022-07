Russisk skip med «stjålet» ukrainsk korn får forlate Tyrkia

Nettstedet marinetraffic.com viste torsdag det russiske skipet på vei vekk fra den tyrkiske havnebyen Karasu, hvor det har ligget siden fredag forrige uke.

Ukrainske myndigheter mener Zhibek Zholy er lastet med 7.000 tonn stjålet hvete som det plukket opp i den opptuperte byen Berdjansk og har bedt tyrkiske myndigheter om å beslaglegge og returnere lasten. Russland hevder derimot at de har kjøpt lasten av lokale bønder.

Tyrkia har ikke kommentert hvorfor de lar skipet reise videre, noe Ukraina sier de er dypt skuffet over. Landet har nå invitert den tyrkiske ambassadøren for å kommentere saken.

– Vi er svært skuffet over at skipet Zhibek Zholy, som var fullt av stjålet ukrainsk korn, fikk lov til å forlate Karasu til tross for tyrkiske myndigheter har presentert bevis på at lasten er stjålet, skriver Oleg Nikolenko, talsmann for det ukrainske utenriksdepartementet, på Twitter.

(©NTB)