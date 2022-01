Russisk maktspel kan gje norsk gass fordelar i Europa

Gassmangelen i Europa er alvorleg, og kan verte meir prekær av Russland sin reduserte gasseksport til store EU-land som Tyskland.

I eit intervju med NTB gav statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) uttrykk for at han antok Europa kom til å sjå meir til Noreg for import av gass i framtida. Det meiner han er fordi Noreg er sett på som ein påliteleg og demokratisk partnar.

Ingen plan for å utnytte det auka gassbehovet i Europa

Norske felt dekkjer mellom to og tre prosent av verda sitt behov for olje og gass per i dag. Heile 95 prosent av gassen Noreg eksporterer, vert seld til andre land i Europa. Det er ikkje usannsynleg at den europeiske marknaden vil opne seg meir for import av norsk gass for å bøte på mangelen.

Det er ikkje noko regjeringa per i dag har lagt planar om å utnytte, seier olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap).

– Vi har korkje eit eksportmål for gass, eller eit mål om ein marknadsdel for norske felt i Europa. Vi opplever norskprodusert gass som særs konkurransedyktig i marknaden, og ser ikkje noko i dag som tilseier at norsk gasseksport vil vere marknadsavgrensa i den nære framtida, seier ho.

Energianalytikar Thina Saltvedt i Nordea trur heller ikkje den norske gasseksporten kjem til å møte vanskar på kort sikt. Behovet for gass i Europa er stort, og gasslagera er låge.

Om Noreg hadde fått til å skru opp produksjonen umiddelbart, meiner ho det hadde hjelpt eit Europa i energikrise. Det kan òg tenkast at eit auka behov for norsk gass vil vare ei stund, særleg om gassambandet Nord Stream 2 mellom Tyskland og Russland ikkje vert teke i bruk.

Gassusikkerheit kan gje insentiv til fornybart

Energikrisa har derimot også ført til andre strøymingar i energimarknaden, seier Saltvedt:

– Energikrisa set eit stort spørsmålsteikn ved EU sin plan om å nytte naturgass som ein sikker energikjelde i overgangen til fornybart energi. EU har sjølv avtakande produksjon av naturgass. Gassmangelen denne vinteren handlar ikkje berre om energimangel, men òg om politisk usikkerheit. Når Russland no brukar gasseksport som politisk våpen, gjer det at Europa ser meir til andre energikjelder enn gass.

Sjølv om etterspurnaden etter norsk gass truleg vil auke på kort eller mellomlang sikt, slit Saltvedt med å sjå det føre seg som ein langsiktig trend. EU sine eigne mål tilseier at naturgass berre skal brukast i overgangen til fornybare energikjelder, fram til 2030.

Fram til då kjem det til å vere ei stor satsing på å byggje ut nye energikjelder. Overgangen til fornybart er derimot ikkje enkel, og vil krevje store investeringar. Ikkje berre i sol-, vind- og vasskraft, men truleg òg i atomkraft. Overgangen til fornybart krev òg oppgradering av nettverk og lagringskapasitet, for å få flytta straumen dit han trengst, seier analytikaren.

Forventar norsk gasseksport i mange år framover

Olje- og energiminister Persen er ikkje uroa for at tilhøva til norsk gasseksport kjem til å verte dårlegare. Norsk gasseksport er no på eit stabilt høgt nivå. Ho seier at regjeringa vil halde oppe aktivitetsnivået på sokkelen, og at dei forventar å halde på dagens produksjons- og eksportnivå fram til 2030.

– Hovudmålet vårt er å skape størst moglege verdiar til fellesskapet ved å utnytte de lønsame olje- og gassressursane våre. På denne måten vil vi også bidra til å dekke verda og Europa sitt olje- og gassbehov framover, seier ho.

Torbjørn Giæver Eriksen er Direktør for Næringspolitikk og kommunikasjon i arbeidsgjevar- og interesseorganisasjonen Norsk olje og gass. I likskap med Støre trur han at dei låge gassleveransane frå Russland gjer det tydelegare for Europa at Noreg er ein påliteleg leverandør av naturgass.

Han meiner denne vinteren har vist at Europa er heilt avhengig av stabil tilgang på gass, og difor også vil ha behov for norsk gass i framtida.

– Eg trur vi kan halde oppe eksporten av gass i veldig mange år framover. Det er høge gassprisar no, og i 2021 eksporterte vi naturgass for 475 milliardar kroner. Etter kvart som Europa skal omstille seg til grøn energi, må vi omstille oss til å produsere hydrogen. Sånn kan vi halde oppe produksjonen av naturgass på norsk sokkel, nærast utsleppsfritt, også på lang sikt, seier han.