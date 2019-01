Rundballane skal bli meir klimavennlege

Annonse

Prosjektet skal gå over fire år og byggjer på ein databank for surfôr som Tine har etablert. Kvaliteten på surfôret varierer mykje, og forskarane skal undersøkje kva eigenskapar i fôret som har størst effekt på metanproduksjonen hos kyr. Resultata skal dei bruke til å lage planar for korleis grasprodusentane kan lage eit mest mogleg klimavennleg grovfôr.

Forskarane ved NMBU skal samarbeide med forskarar i Sverige, Danmark og Canada om prosjektet, som har fått tilskot frå Forskingsmidlane for jordbruk og matindustri.