Røyk fra skogbranner gir farlig luft i Sydney

Den farlige røyken fra skogbrannene nord for Sydney gir helsefarlig luft flere steder i byen tirsdag.

Luftkvaliteten økte raskt til et farlig nivå tirsdag morgen lokal tid, og i noen områder ble var nivået oppe på 300-400 på luftkvalitetsindeksen. Luftkvaliteten er regnet som god når den er under 66 på den samme indeksen, skriver The Sydney Mornings Herald.

Råder folk til å bli inne

Røyken kommer fra skogbrannene i Gospers Mountain og er ventet å lette utover dagen når vinden øker. Det er likevel ikke ventet at røyken forsvinner helt, og myndighetene ber folk om å ta forholdsregler, skriver news.com.au.

Innbyggere blir bedt om å oppholde seg innendørs, lukke vinduer og dører og å være på steder som har klimaanlegg, hvis det er mulig. Folk blir også bedt om å unngå harde treningsøkter, særlig de som har astma, og om å bruke masker med filter.

For folk flest vil ikke røyken gi alvorlige symptomer, men føre til såre øyne, nese og hals, opplyser helsemyndighetene i delstaten New South Wales (NSW).

Skogbrannene i NSW har ødelagt om lag 2,5 millioner dekar med jordbruksområdet og utmark de siste ukene. Det brenner på 110 steder på østkysten av Australia.

Fremdeles stor brannfare

Brannfaren øker på grunn av ekstrem tørre forhold som følge av tre år med tørke, som ifølge eksperter er forverret på grunn av klimaendringene, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Skogbranner er vanlig på denne tiden i Australia, men skogbrannsesongen startet tidlig i år og har allerede krevd minst fire liv og ødelagt mer enn 300 hjem.

Temperaturen og brannfaren er ventet å øke denne uken, og brannvesenet i NSW jobber på spreng for å hindre spredning av brannene.

– Mer enn 1.300 brannfolk jobber med disse brannene. De utfører preventive tiltak og forsøker å begrense spredningen nå som det er meldt om varmt og tørt vær med mye vind, sier brannvesenet i en uttalelse gjengitt av Reuters.

I delstaten Sør-Australia er det innført forbud mot å gjøre opp ild. Onsdag kan temperaturen der komme opp i 40 grader, skriver nyhetsbyrået AFP.

