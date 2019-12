Rovviltnemnder viser til Slettås-vedtaket i ny jakt-begrunnelse

Klima- og miljødepartementet fikk nylig kritikk i Nationen for å ha gitt rovviltnemndene i Hedmark og i Oslo, Akershus og Østfold kort svarfrist da de ble bedt om å foreta «en konkretisert vurdering av vilkårene og relevante momenter for spørsmålet om lisensfelling i ulvesonen i det enkelte revir med hjemmel i naturmangfoldloven § 18 første ledd bokstav c».

Fristen var satt til fredag forrige uke, og nemndene leverte inn den utfyllende begrunnelsen. Der står det blant annet at «Slettåsflokken, også den innenfor ulvesona, ble tatt ut forrige vinter, med de samme argumenter og hensyn som nemndene har vektlagt denne gangen».

– Departementet ga i fjor klarsignal til å ta ut Slettåsflokken, og det er de samme forutsetningene i år som den gangen. Enkelt sagt er det ingen endringer i lovbestemmelser og stortingsvedtak siden da. Loven og Stortingets vedtak har ikke endret seg det siste året, sier Arnfinn Nergård, leder i Rovviltnemnda i Hedmark.

Annonse

Det var 1. nyttårsdag i år at lisensjegere felte to ulver i Slettås i Trysil. Departementets vedtakt var klart like før jul.

I år har nemndene vedtatt at ulveflokkene i Mangen-, Letjenna- og Rømskogrevirene skal kunne felles under lisensjakta innenfor ulvesonen. Den skal etter planen kunne settes i gang fra nyttår.

Stortingets vedtatte bestandsmål for ulv er mellom fire og seks årlige valpekull. Av disse må minst tre kull være født i helnorske revirer, mens kull i grenserevirer regnes som et halvt kull. Denne regnemåten gjør at det i Norge sist vinter ble født 8,5 valpekull. Og det er den samme regnemåten som gjør at Nergård omtaler det å skyte alle ulvene i Rømskog-flokken som å ta ut et halvt revir.

– Vi prøver å forvalte så nært Stortingets bestandsmål som mulig, og mener derfor det er forsvarlig å ta ut to og et halvt revir. Vi må huske på at det er Stortinget som har vedtatt at vi skal forvalte så nært bestandsmålet som mulig, sier han.

Flertallet i de to rovviltnemndene skriver i sitt brev at «For samtlige tre revirer som er vedtatt tatt ut, foreligger det etter vår oppfatning en situasjon der offentlige interesser og allmenne helse- og sikkerhetshensyn av vesentlig betydning må ivaretas. Vi har foretatt konkrete avveininger på bakgrunn av de fakta som foreligger, og tallmateriale viser at ulvebestanden virker svært negativt inn på næringsutøvelse relatert til jakt, hundehold, beitebruk og utmarksnæringer ellers. Det er et viktig moment i sammenhengen at folk, både bosatte og tilreisende, nærer engstelse for å bruke og å oppholde seg ute i naturen, samt for ulv som gjentatte ganger oppholder seg nær bebyggelse. Dette er rasjonelt begrunnet, jfr statistikk over redusert uttak av elg ved jakt, hunder tatt av ulv og en beitebruk som i hovedsak bare kan foregå i svært liten skala og innenfor gjerder.»