Rovviltnemnder vil fortsatt skyte tre ulveflokker innenfor ulvesonen

Mandag møttes de to rovviltnemndene på Hamar for å behandle klager på tidligere vedtak om lisensjakt på ulv.

Nemndene opprettholdt vedtaket om å ta ut flokkene Letjenna, Mangen og Rømskog innenfor ulvesonen og en kvote på 12 dyr i de delene av Hedmark og Akershus som ligger utenfor ulvesonen.

– Det var konsensus om at det ikke er kommet inn ny informasjon i de klagene som er levert, og dermed ble vedtakene stående, sier leder i Rovviltnemnda i Hedmark Arnfinn Nergård til Nationen.

Begge vedtakene ble fattet med sju mot to stemmer. Alternative forslag om lavere kvote utenfor sonen og ingen jakt innenfor ble avvist.

Vedtaket om jakt innenfor ulvesonen er utformet slik at det ikke er bestemt på forhånd hvor mange dyr som skal felles, men at det skal skytes så mange ulver at alle dyrene i flokken er skutt. Grunnen til det er at det ikke alltid er kjent hvor mange individer en flokk består av.

Dermed sendes saken videre til Klima- og miljødepartementet. Jaktperioden utenfor ulvesonen begynner 1. desember og varer til og med 31. mai, mens perioden innenfor begynner 1. januar og til og med 15. februar. Jakta avsluttes dersom kvotene blir fylt.

Enkelt forklart ligger den nordlige og vestlige delen av Hedmark den vestlige delen av Akershus utenfor sonen. Oslo og Østfold ligger i sin helhet innenfor ulvesonen.

Det var kommet inn klager fra en rekke organisasjoner: Dyrebeskyttelsen Norge, Foreningen våre rovdyr, Glommen Mjøsen Skog, Naturvernforbundet, Nei til nedslakting av ulv i Norge, NOAH – For dyrs rettigheter, Norges Bondelag, Norges Miljøvernforbund, Norges Skogeierforbund, Norskog, Rovviltets Røst Norge, Rovviltutvalget for Våler og Åsnes kommuner, Ulvens dag, og WWF Verdens naturfond hadde levert inn klager på forrige måneds vedtak om jakt innenfor ulvesonen.