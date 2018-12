Rovviltnemnda i region 5 har vedtatt å utvide kvoten for lisensfelling av jerv

Det melder Fylkesmannen i Hedmark på sine nettsider.

Av de 6 dyrene som kvoten er økt med, kan tre av dem felles innenfor viktige beiteområder, og tre av dem innenfor ulvesona som ligger i Hedmark/Innlandet, ifølge Fylkesmannen.

Vedtaket ble fattet på et møte i rovviltnemnda den 14. desember, der det ble vurdert at det foreligger grunnlag for å utvide kvoten. Dette skjedde etter at Rovviltnemnda fattet vedtak om lisensfelling i Hedmark i juni i år. Klima- og miljødepartementet vedtok da en kvote på 16 dyr. Kvoten ble fylt 9. desember i år.