Rovvilt-kommuner sier nei til klagenemnd for rovviltjakt

Nemnda skal etter planen behandle klager på vedtak om lisensjakt og skadefelling.

USS organiserer 97 kommuner, mange av dem med bestander av rovvilt. Organisasjonen synes lite om klima- og miljøminister Ola Elvestuens (V) forslag om å settet bort til klagebehandlingen til en nemnd.

– USS mener at forslaget innebærer en politisk ansvarsfraskrivelse som vil ha uheldige konsekvenser for tilliten til rovviltforvaltningen hos folk og lokalsamfunn, heter det i høringssvaret.

Statsråden må ha ansvar for å behandle klagene som i dag, mener kommunene.

USS er også imot forslaget om å redusere antall forvaltningsregioner for rovvilt og viser til at det er viktig med lokal forvaltning for at vedtakene som fattes, skal ha legitimitet.

Sammenslutningen er imidlertid positiv til at enkeltkommuner får klagerett i rovviltsaker.