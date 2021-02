Rovdata med Lego: Slik brukes DNA til å overvåke rovdyr

Rovdata og Norsk institutt for naturforskning (NINA) har laget en ny film som forklarer hvordan de bruker DNA til å overvåke de store rovdyrene og kongeørn i landet. Filmen er finansiert av Miljødirektoratet.

I filmen, som delvis er laget med Lego, følger man ei skandinavisk ulvetispe som møter en hannulv fra Finland. I filmen medvirker forskere fra både inn- og utland, som forklarer hva DNA er og hvordan DNA brukes til å overvåke ulvene og andre arter som brunbjørn og jerv.

– For oss i forvaltningen er det viktig at publikum forstår kunnskapen vi benytter. DNA kan være utfordrende for de aller fleste å skjønne fullt ut, og derfor kan en film som dette bidra til å forklare på en lettfattelig og god måte, sier seniorrådgiver i Miljødirektoratet, Siv Grethe Aarnes, i en pressemelding.

– DNA er genialt og enkelt

Ifølge Rovdata pågår i dag en årlig landsomfattende innsamling av DNA-prøver fra ulv, brunbjørn og jerv, og det tas også fjærprøver fra kongeørn i utvalgte områder.

I 20 år er det samlet inn DNA fra de store rovdyrene, og resultatene er lagt i en felles skandinavisk database, nemlig Rovbase.no.

– DNA er genialt og enkelt og gir enorme muligheter i overvåking av naturen. Dette ønsket vi å informere om i en film lagd for et publikum i alle aldersgrupper. Vi kan telle rovdyrene, få kunnskap om hvor de vandrer og hvilke områder de bruker, samt følge individer over flere år, fastslå slektskap og en rekke andre ting. Alle kan også bidra ved å samle inn skit og hår uten å være i kontakt med dyrene, forklarer Alexander Kopatz i Rovdata i pressemeldingen.

Se deler av den nye filmen øverst i artikkelen, eller trykk her for å se hele videoen.