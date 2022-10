Rosemarie Köhn er død

Köhn var biskop i Hamar bispedømme fra 1993 til 2006.

– Som den første kvinnelige biskopen var hun en pioner som banet vei for flere, og hun skapte mer plass for skeive og mange som ellers ikke følte seg hjemme i kirken, sier kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum i en pressemelding.

Köhn døde natt til søndag etter lang tids sykdom.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) er takknemlig for innsatsen Rosemarie Köhn la ned for en rausere kirke.

– Vi har i dag mottatt budskapet om hennes død med sorg. Hun er en biskop som etterlater seg spor, både hos enkeltmennesker og i samfunnet. Vi vil huske henne for hennes viktige kamp for en mer åpen kirke og et mer tolerant og likestilt samfunn, sier Støre til NTB.

Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) sier hennes stemme for likestilling og mangfold betød enormt mye, også for henne personlig.

– At Köhn ville åpne kirken og for eksempel gikk i Prideparade tidlig, gjorde at slike som meg følte oss hjemme der, sier hun til NTB.

– Endret kirkehistorien

Preses Olav Fykse Tveit sier at Köhns bispeembete markerte starten på en viktig og ny fase i Den norske kirke.

– Rose ble et ikon for den åpne folkekirken og for kvinner som kirkeledere i Norge og i hele Norden, sier Fykse Tveit.

Den liberale biskopen var svært markant i norsk kirkeliv. Søndag vil Hamar domkirke være åpen fra klokka 11.

Avtroppende biskop i Hamar, Solveig Fiske, sier Köhn endret kirkehistorien da hun ble utnevnt til biskop.

– Med dette gikk en drøm i oppfyllelse, om at likeverd og likestilling skulle gi seg uttrykk i kirkens lederskap. Slik er hun ikke bare en person. Hun endret kirkehistorien, sier Fiske.

Köhn etterlater seg ektefelle Susanne Sønderbo.

Dramatisk liv

Køhn kom til Norge fra Tyskland under dramatiske omstendigheter i 1946. Dramatikken holdt seg gjennom hele hennes liv.

Det var ingen selvfølge for henne å overleve bombingen i Berlin. Det var heller ingen selvfølge for et sju år gammelt barn med tysk far å komme fra Tyskland til Norge i 1946, sammen med sin norske mor.

Hun var den første kvinnelige biskop ikke bare i Norge, men også i Norden. Utnevnelsen var kontroversiell. Flere anklaget Köhn for å forkynne vranglære.

I september bevilget regjeringen 200.000 kroner til en statue av Köhn. Den tre meter høye statuen er planlagt å stå klar neste år utenfor domkirken i Hamar, 30 år etter at hun ble biskop.