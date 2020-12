Rørosmeieriet fikk Matprisen

Matprisen er en årlig prisutdeling for personer og virksomheter som jobber for mer bærekraftig matproduksjon

Til grunn for Matprisen ligger konseptet Et bærekraftig måltid, og gjennom prisutdeling skal vi hedre enkeltmennesker og virksomheter som bryr seg. Mennesker som setter økologi og bærekraft i fokus, og som bidrar til at det serveres flere bærekraftige måltider.

Tidligere vinnere av Årets produsent inkluderer Holmagarden, Balholm og Indre Oslo Matforedling.

Prisen har vært delt ut siden 2014 og eies av DebioInfo.