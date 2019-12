Ropstad: – Sårene i KrF er dypere enn vi trodde

– Gløgg! roper Kjell Ingolf Ropstad med frostrøyk ut av munnen der han poserer for NTBs fotograf i et kaldt Desember-Oslo.

– Med eller uten alkohol?

– Nei, det må bli uten, sier tidenes yngste KrF-leder med troskyldig mine. Et øyeblikk minner barne- og familieministeren mer om en skolegutt enn den kyniske maktpolitikeren han er beskrevet som i boka «Hareides fall», om forgjengeren Knut Arild Hareide. Den har ikke Ropstad lest.

– Det har jeg ikke bruk for, sier han.

– Dypere sår

Det er åtte måneder siden Ropstad formelt tok over som KrF-leder etter kampen om partiets veivalg. Spørsmålet om hvordan det har vært å fylle Hareides sko, vrir han seg litt unna.

– Jeg har alltid tenkt at man må gjerne gå i andres fotspor, men jeg vil gjerne tråkke opp min egen sti, sier han.

Foreløpig er stien nokså smal. Ifølge snittmålinger på Poll of polls har ikke KrF vært over sperregrensa siden skjebnelandsmøtet i fjor høst, men vaket rundt 3,5 prosent. I lokalvalget i høst krøp partiet så vidt over 4-prosentmerket, og analytikere har pekt på at KrF nå er i ferd med å skrape på grunnfjellet. Valget i 2021 blir den avgjørende testen på om Ropstads høyresving har lyktes.

Ropstads forklaring på den magre oppslutningen er at KrF fortsatt ikke har kommet seg over fjorårets opprivende prosess.

– Det er dypere sår enn det de fleste av oss hadde trodd. Det trengs tid å lege dem, sier Ropstad, som nylig fikk et opprør i egne rekker i fanget.

– Stort potensial

Men Ropstad, som gjerne regnes blant de verdikonservative i KrF, styrker seg i troen på en lysende framtid ved å kaste et blikk over til Sverige, der søsterpartiet Kristdemokraterna (KD) for tida har en oppslutning på godt over sju prosent.

– Jeg har en visjon om at vi skal greie å løfte KrF tilbake igjen til gode høyder, sier Ropstad, som ikke overraskende mener at nøkkelen til suksess er å forene høyre- og venstresiden i partiet. Nå er arbeidet med et nytt partiprogram i gang, der klima, nærings- og familiepolitikk står i høysetet. Særlig klimasaken blir viktig framover, tror Ropstad.

– Jeg er helt sikker på at potensialet i alle fall er det dobbelte. At vi kan få god vekst, er jeg veldig sikker på.

– Hvorfor det?

– Fordi vi har vist det før. Som sentrumsparti kan vi plukke gode løsninger fra begge sider. I tillegg er vi unike fordi vi løfter verdier i tillegg, sier Ropstad.

Oftere angrepet

Samtidig blir KrF oftere enn før angrepet av opposisjonen, ifølge Ropstad. Silkehanskene er av.

– Brodden mot KrF og viljen til å angripe oss er blitt sterkere enn før, sier Ropstad, som startet sin partileder- og statsrådskarriere med utspillet «klarer du én, så klarer du to» i debatten om tvillingabort, som han senere måtte beklage.

Selv har han nok vært litt mindre synlig i sitt første ministerår enn det han kunne ønske. Først i desember, etter mye ståk, greide KrF å lande seieren om en engangsløsning for ureturnerbare asylsøkere, som hadde ligget på regjeringens bord i nesten ett år.

– Hvordan vil du oppsummere effekten av KrFs regjeringsinntreden?

– En åpenbar forskjell er jo at nå er den kristne verdiforankringen kommet inn i regjeringsplattformen. Så har vi fått store gjennomslag på tro- og livssynsfeltet, og ikke minst i landbrukspolitikken, sier Ropstad.

Hjelp fra oven

– Men du trenger kanskje bitte litt hjelp fra oven for å komme over sperregrensa?

– Hahaha! Ropstad ler høyt og retter blikket mot taket, men trekker raskt fram at det nok var en energisk partiorganisasjon som sørget for å berge resultatet i lokalvalget.

– Jeg tror Gud har viktigere ting å drive med enn å bidra til KrFs vekst, sier han.

(©NTB)