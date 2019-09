Romerikes Blad spøkte med dødelig hundesykdom – det slo dårlig an

I løpet av de siste ukene har flere hunder dødd og mange hunder blitt syke av en ukjent sykdom, som blant annet har gitt utslag i blødende diaré.

Hundesykdommen ble innslag i en spøk på Romerikes Blads humorside "Vorspiel" i papirutgaven.

"Hunder søkes. Vi søker alvorlig syke hunder, helst med blødende diaré, for å sette ut i ulveskogen. Aurkskog jeger- og fiskerforening", står det i den fiktive annonsen.

Humor-innlegget ble delt videre i sosiale medier, og førte i ettertid til at leder i Aurskog jeger- og fiskerforening André Grøtli fikk mange telefoner.

– Når dette har blitt tatt ut av kontekst har vi fått mye kjeft, for folk tror vi har lagt inn annonsen i fullt alvor. Folk har ringt og spurt hva vi driver med og hvordan vi kan legge ut noe slikt. Jeg håper vi har fått opplyst folk ved å legge ut post på Facebook og ved at Romerikes Blad har beklaget gjennom sine sider, sier han.

– Der skulle vi funnet på en tulleorganisasjon

Gjennom avisen har ansvarlig redaktør i Romerikes Blad, Magne Storedal, beklaget til foreningen. Til Nationen sier Storedal at innlegget burde hatt en fiktiv avsender.

– Der skulle vi funnet på en tulleorganisasjon, men jeg trodde ikke noen skulle tro at dette var ekte. Det er vel slikt som skjer i sosiale medier, men vi så ikke for oss at dette skulle bli resultatet. Vi tenkte dette var noe som skulle forbli innenfor papirformat. Når vi gjorde dette ønsket vi ikke at noen skulle få hatmeldinger eller ha ulemper på grunn av dette.

Han legger samtidig til at han ikke forstår at noen kan ta innlegget på alvor.

– Dette er et morsomt innlegg på en moroside. Jeg skjønner at de i foreningen reagerer. Men dette er så absurd at jeg skjønner ikke at man kan bli krenket av dette. Jeg tror ingen i sine levedager tenker at dette er noe man kan se for seg som realitet. Når det ikke er realitet bak det, hvorfor blir man da krenket? Jeg har hatt hund selv og vokst opp med hund, og vet hva folk føler for hunder.

"Snakk om å drite seg ut"

Men beklagelsen har ikke vært nok. I sosiale medier har mange reagert på innlegget. Både under avisens Facebook-innlegg med beklagelsen og på veggen til Romerikes Blad er det kommet reaksjoner:

"Dette er bare utrolig stygt, finnes ikke et snev av humor her !!! Hjerteløst og smakløst."

"Tidenes dårligste "spøk"."

"Sånt er vel ikke noe å spøke med uansett fiktiv organisasjon eller ei?"

"Snakk om å drite seg ut … Jeg håper det er et troll som står for den utrolig usmakelige "hundevitsen" i avisen og ikke dere. Snakk om dårlig dømmekraft og mangel på empati. Jeg er mildest talt sjokkert."

"Dette bør dere virkelig gå ut og beklage for. Denne forferdelige sykdommen er ingenting å tulle med!"

"Er dere seriøse??? Synes dere dette er morsomt??? Dette er så lavmål at dere burde fått sparken!!"

Syns spøken kom for tidlig

André Grøtli i jeger- og fiskerforeningen er enig med dem som mener spøken er over streken.

– De har dratt den litt vel langt, med tanke på at den fæle sykdommen pågår for fullt. Jeg syns det er litt tidlig å begynne å spøke med dette allerede. Når de attpåtil drar inn oss som frivillig organisasjon, syns jeg det blir for mye. De har beklaget til oss, og det er greit. Men jeg har ikke sett at de har beklaget til hundefolket der ute. Mange har blitt såret, fordi de har mistet eller har syke hunder.

Han forteller at det er mange i foreningen som har hund, han selv inkludert.

– Vi må tåle at det er laget satire om oss. Det er greit. Men kombinasjonen var veldig uheldig. Den gjør oss til avsender. I tillegg syns jeg spøken er for drøy til at det er ok. Jeg syns de burde være for gode til dette på nåværende tidspunkt.

Magne Storedal i Romerikes Blad ønsker ikke å beklage til hundeeierne.

– Hadde vi ment dette på alvor skulle jeg beklaget. Men man sier jo at humor skal være litt på kanten, og da tenker jeg man må ha litt romslighet. Dette er ikke ment for å såre hundeeiere. Jeg forstår at de som har hunder som har fått sykdommen, har det tung.