Roleg påske for Røde Kors

Påskeveka betyr i snitt 190 oppdrag og 455 skader på landsbasis for Røde Kors. I år er det registrert 48 oppdrag knytt til søk og redning, og 33 skader totalt, skriv NRK.

– Tala tyder verkeleg på at folk har tatt dette på alvor. Eg vil rose folk for at dei er så flinke, seier Rita Lekang, distriktsleiar i Nordland Røde Kors til kanalen.

Sjølv om det har vore færre skadar i fjellet har Røde Kors bidrege på andre område. Dei har hjelpt til med pasienttransport og testing av mistenkte eller bekrefta smitta med Covid-19. Hjelpetelefonen «Kors på halsen» har også hatt ein stor auke denne påsken her.

