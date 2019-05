Røe Isaksen: MDGs politikk kvester viktige næringer

«De Grønnes plan for Norge etter oljen» heter resolusjonen der MDG staker ut den næringspolitiske kursen for en oljefri fremtid. Partiet er i helgen samlet til landsmøte utenfor Oslo.

Sentrale elementer er en innovasjons- og gründerpakke og en grønn omstillingspakke for norsk økonomi som skal skape 15.000 nye jobber hvert år de neste ti årene. 10 milliarder skal brukes årlig til omstilling og innovasjon.

Støtte til såkornfond, utvidelse av skattefunn-ordningen, mer grønn forskning, kommersialisering og uttesting og skattefordeler til grønn virksomhet er forslag Røe Isaksen ønsker velkommen.

– Problemet med MDGs næringspolitikk er ikke akkurat denne resolusjonen. Problemet er at de samtidig vil kveste mange av de større næringene vi har, som driver fram også grønn innovasjon og teknologiutvikling, sier han til NTB.

Skog og industri – og olje

Tidligere i år gikk Røe Isaksen i rette med dem som kritiserer norsk industri og næringsliv i debatten om hva vi skal leve av etter oljen.

– Når jeg ser angrepene på næring etter næring, er det på tide å spørre: Hva skal vi faktisk leve av i dette landet? Offentlig forbruk? Subsidier? Drømmer? Digitale landskap? Lobbyisme? Reality-TV? skrev han.

MDGs næringspolitikk vil rive vekk fundamentet for et grønt skifte, frykter Røe Isaksen.

– Det er vanskelig å se hvordan skog- og treforedlingsindustrien skal kunne klare seg med de verneambisjonene MDG har. Og vanlig norsk industri er avhengig av en CO2-kompensasjonsordning, slik at bedriftene ikke flytter produksjonen til et område hvor de kan forurense mer, sier Høyre-toppen.

– Vil øke utgiftene

Også oljenæringen er viktig, fordi norsk leverandørindustri vil være sentral i å utvikle ny teknologi som blir viktig i det grønne skiftet, ifølge Røe Isaksen:

– Hvis man river vekk hele olje- og gassnæringen fra leverandørindustrien, vil den ikke klare seg veldig lenge.

Frps miljøpolitisk talsmann Gisle Meininger Saudland etterlyser utregninger fra MDG for hvordan velferden skal finansieres uten olje- og gassnæringen.

– Derfor er det oppsiktsvekkende at et resolusjonsforslag fra MDG som blir omtalt som «De grønnes plan for Norge etter oljen», nesten utelukkende består av forslag som vil øke de offentlige utgiftene, og som overhodet ikke tar hensyn til at inndekningsmulighetene vil forsvinne uten oljenæringen, sier han til NTB.

Også Saudland viser til at flere av forslagene i MDG-resolusjonen er politikk regjeringen fører allerede i dag.

– Forskjellen er at vi ser at denne ambisiøse klima- og miljøstøtten ikke kan muliggjøres uten inntektene fra petroleumsnæringen, sier han.

– Havvind vil gi jobber

MDGs nasjonale talsperson Une Bastholm tok i sin landsmøtetale et oppgjør med spørsmålet om hva vi skal leve av etter oljen. Vi lever slett ikke utelukkende av olje her til lands, men snarere av folks arbeidsinnsats, og ni av ti er ikke ansatt i oljenæringen, var hennes poeng.

MDG vil fase ut oljenæringen gradvis over 15 år og mener det haster med å starte planleggingen.

– En storstilt satsing på havvind vil gi Norge mange tusen nye arbeidsplasser, sier Bastholm.

Hun er sterkt kritisk til utbyggingen av det gigantiske oljefeltet Johan Sverdrup, som de neste 50 årene vil sørge for 1,3 milliarder flere tonn CO2 i atmosfæren.

I MDG-resolusjonen heter det at et tydelig vedtak om at oljealderen skal avsluttes vil gi «forutsigbarhet og utløse nytenking og nysatsing som i seg selv vil skape mye ny aktivitet».