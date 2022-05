Rødt om budsjettet: – Nok et mageplask for Vedum

– Vedum lovte å komme tilbake til priskrisen i revidert nasjonalbudsjett, og at folk kom til å merke det. Derfor er dette nok et mageplask for Vedum, sier stortingsrepresentant og nestleder i Rødt Marie Sneve Martinussen.

Det er allerede lekket at regjeringen fjerner momsfritak for elbiler, og at det såkalte karensåret for personer på arbeidsavklaringspenger (AAP) fjernes.

– Det er bra at regjeringen setter tak på elbilsubsidiene for å få en mer rettferdig miljøpolitikk. Det er viktig at den uverdige ordningen hvor folk har måttet gå et venteår uten rett på arbeidsavklaringspenger, fjernes. Samtidig er det en lang vei fra dette budsjettet til Senterpartiets valgkampløfter om å hindre økte utgifter for vanlige folk, sier Martinussen.

SV: Dette budsjettet tar oss i feil retning

Regjeringens budsjettpartner SV mener at Ap og Sps forslag til revidert budsjett øker ulikhetene og kutter i velferd.

– Det kuttes i velferd, klimatiltak og de fattigste. Det blir dyrere å leve, og det er ingenting nytt her som hjelper, sier finanspolitisk talsperson Kari Elisabeth Kaski.

Hun mener det ikke kommer nye tiltak for å redusere ulikheten eller å hjelpe folk med økte utgifter i regjeringens forslag til budsjett.

– Vi burde fordele mye mer, gi folk flest mer penger. Vi burde øke skatten for de aller rikeste og styrke velferdsordninger som sosialhjelp og barnetrygd, sier hun.

Kaski trekker også fram klima som en av budsjettets store tapere.

– Regjeringen kutter klimatiltak, demper ambisjonene og setter kollektivutbygginger i fare. Vi burde kutte sløsete og unødvendig motorveiutbygging og oljesubsidier, og garantere for kollektivprosjekter.

Frp refser budsjettet

Frp stiller seg uforstående til regjeringens økte oljepengebruk i revidert nasjonalbudsjett. De mener staten håver inn, uten å gi nok tilbake til folk.

– Regjeringen bruker mange milliarder på økte utgifter i budsjettet, men «gir» ingenting til vanlige folk og norske bedrifter som nå opplever store utfordringer, sier Limi.

I budsjettet anslår regjeringen at inntektene fra petroleumsvirksomhet vil øke med 646 milliarder kroner. Det mener Frp i større grad burde komme folk flest til gode.

– Samtidig som pengene renner inn i statskassa, rammes helt vanlige folk og bedrifter av de kraftige prisøkningene på drivstoff, strøm og matvarer, sier Limi som tar til orde for avgiftskutt over hele linjen.

– Vi ønsker makspris på strøm på 50 øre inklusive bedriftene, vil fjerne avgiftene på drivstoff og halvere momsen på matvarer, sier han.

Solberg: Det mangler tydelige prioriteringer

Regjeringens budsjettforslag mangler tydelige prioriteringer, mener Høyre-leder Erna Solberg.

– Det jeg er mest forbauset over, er at jeg i går ble positivt overrasket over at det skulle bli kutt i oljepengebruken, men det er det ikke blitt, sier Solberg til NTB.

Oljepengebruken er økt med 30 milliarder kroner i regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett sammenlignet med statsbudsjettet som ble lagt fram i fjor. I budsjettet er det lagt opp til enkelte kutt, men ifølge Solberg er det stort sett bare inntektene som øker.

– Det mangler tydelige prioriteringer, sier hun.

– Når du er inne i en situasjon hvor det er 100.000 ledige jobber og mangelen på arbeidskraft er stor, er det ikke det offentliges oppgave å pushe etterspørselen etter arbeidskraft for øyeblikket, sier hun videre.

Da bør regjeringen i stedet holde litt igjen, sånn at bedriftene Norge skal leve av i framtiden, får arbeidskraften og utviklingsmulighetene de trenger, mener Solberg, som ikke syns budsjettet er spesielt stramt.

Høyre-politikeren etterspør strukturtiltak og sier at hun gjerne skulle ha sett mer motkonjunkturpolitikk, i tillegg til klarere prioriteringer.

– Dette er ikke året for å gjennomføre alt. Jeg mener for eksempel at dette ikke er året for å ta tak i inntektsforskjellene mellom industriarbeidere og bønder, selv om det er et stort volum på det, sier Solberg.

– Det er litt i utakt med hva som skjer i resten av økonomien akkurat nå, legger hun til.

