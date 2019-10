Rødt åpner for rødgrønn samarbeidsavtale etter neste valg

Bjørnar Moxnes sier til Klassekampen at det er «dumt å avvise» muligheten for å sikre de rødgrønne partiene regjeringsmakt etter valget i 2021 gjennom en formell samarbeidsavtale i Stortinget.

– Rødt støtter et regjeringsskifte, men det er for tidlig å slå fast hvordan vi vil samarbeide med en ny regjering, sier Rødt-lederen.

Moxnes understreker overfor avisen at det kan være aktuelt for partiet å utgjøre et parlamentarisk grunnlag for en rødgrønn regjering gjennom en forpliktende avtale i Stortinget. Det var gjennom en slik avtale Venstre og KrF sikret Høyre og Fremskrittspartiet regjeringsmakt etter stortingsvalget i 2013.

Onsdag sa Moxnes til Aftenposten og NRK at han ikke ønsker at partiet skal sitte i regjering i 2021.

Det at Rødt-lederen nå åpner for en samarbeidsavtale, er et positivt steg, sier SV-leder Audun Lysbakken.

– Det må bli slutt på at de rødgrønne partiene stenger dører for hverandre. Det gjelder Ap og Sp, men det gjelder også Rødt og MDG. De bør være villige til å forplikte seg til en eller annen form for rødgrønt samarbeid, sier Lysbakken til avisen.

