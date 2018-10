Rødt advarer Ap mot å tekkes KrF for mye

– La det ikke være noen tvil: Jeg håper KrF går til Sp og Ap. Vi vil bli kvitt den borgerlige regjeringa. Det er åpenbart. Det meste er bedre enn tre nye år med Høyre og Frp i regjering, sa Moxnes da landsstyret i Rødt møttes lørdag.

Førstkommende fredag skal KrFs landsmøte bestemme om partiet skal gå til høyre eller venstre. Det kan føre til at norsk politikk brått skifter retning, påpeker Rødt-lederen, som for øvrig synes det er merkelig at Ap-ere som før valget i fjor kritiserte Ap-leder Jonas Gahr Støres kurtisering av KrF, nå heier voldsomt på at «de gule» tar en venstresving.

Men en ny Ap/Sp/KrF-regjering må ikke bli en «dvask suppe i sentrum», framholder han.

Annonse

– Ingen er tjent med å tenke kortsiktig. Det kommer nye valg, og da kan det se annerledes ut, sa Moxnes, som peker på at Rødt har vært over sperregrensa på meningsmålingene flere ganger det siste halvåret, mens KrF og Venstre har havnet under.

– Det betyr at Støre fort kan bli avhengig av Rødt for å få flertall ved neste valg, mener han.

– Derfor bør ikke Støres signaler om tydeligere venstresidepolitikk drukne i en sentrumssuppe nå, for å tekkes KrF. Det kan fort bety nederlag rundt neste sving. Da kan fort Frp komme langt sterkere tilbake i 2021, og vi kan få fire år med rent flertall for Høyre, Venstre og et rekordstort Frp, advarer Moxnes.

©NTB