Rødrev stjal hiet til fjellrev – ble felt av jegere

Unike bilder viser en rødrev som prøver og grave seg ned til et fjellrevhi, mens den ene av fjellrevene strekker hals og uler mot himmelen.

– I mai i fjor var vi nær ved å miste det eneste kullet med fjellrev i nordlige Kiruna til rødrev. Et viltkamera sendte først et bilde fra et hi med ei fjellrevtispe med valper. Kort tid etter fikk vi et bilde av en rødrev som forsøkte å grave seg ned i hiet, sier naturvernansvarlig i Länsstyrelsen i Norrbotten, David Bell, til Jaktjournalen.

Länsstyrelsens jegere rykket ut og tre hannrever ble jaget av snøscooter og felt, skriver det svenske jaktmagasinet.

– Det er den eneste måten som er økonomisk forsvarlig. Alternativene er helikopter eller å ligge og vente på at rødreven skal dukke opp. For en del år siden ansatte fylkesnemnda eksterne jegere som skjøt fem-seks rødrev på en uke. Det kostet 50.000 svenske kroner, sier en av länsstyrelsens jegere ifølge Jaktjournalen.

Norge, Sverige og Finland driver et felles prosjekt som heter «Fjellets Fjellrev II». Målet er å ha en levedyktig bestand av fjellrev i de nordligste delene av de tre landene.

Den felles skandinaviske bestanden er anslått å være i underkant av 500 voksne fjellrever.

Resultatene fra fjorårets overvåking, gjennomført av Norsk institutt for naturforskning (NINA), viser at det nå er rundt 300 voksne fjellrever i Norge. I fjor ble det registrert 54 valpekull i Norge. Det er det nest største antallet siden redningsaksjonen for den truede arten startet i 2003.