Ringsaker kommune innfører for første gang regler for å hindre lysforurensning i hytteområdet Bjønnåsen, skriver NRK.

– Mange har henvendt seg til kommunen og ment at det bør tas initiativ til å begrense lysbruken i fjellet. Det har jo med at man ønsker å oppleve stjernehimmelen å gjøre. Så vet vi at lysbruk forurenser natur og dyreliv, sier plansjef Anne Gunn Kittelsrud i Ringsaker kommune til statskanalen.

– Sjarmerende at det er mørkt

Birger Lillesveen er en av drøyt 500 hytteeiere på Bjønnåsen. Han er glad kommunen nå tar grep.

– Vi gutta går ut og pisser om kvelden når det er mørkt. Det er det lang tradisjon for. Men det blir ikke mulig med lys over alt, sier han til NRK.

Lillesveen og de andre hytteeierne fikk nylig innlagt strøm. Han frykter Bjønnåsen blir som hyttefeltet på Sjusjøen, der det er utelys over hele området.

– Jeg er egentlig motstander av strøm på Bjønnåsen. Det er jeg for så vidt fortsatt. Det er sjarmerende at det er mørkt, Lillesveen han til kanalen.

Flere nye tiltak

Blant reglene skal det være færrest mulig utendørs lyskilder og maksimalt tre lyspunkt per eiendom. Utelys skal også begrenses til inngangspartiet, og det skal ikke være belysning av veg eller parkeringsplass.

Lys skal også være avslått når eiendommen ikke er i bruk. Reglene gjelder all utendørs belysning, uavhengig av energikilde.