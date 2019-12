Ringebu har fått europeisk pris for landsbyutvikling

Ringebu har i mange år arbeidd med å bygge eit levande og attraktivt landsbysentrum, og dei blei oppfordra til å søkje European Public Sector Award (EPSA), der alle offentlege institusjonar i Europa har høve til å søkje med sine innovasjonar. Av 160 søkjarar frå 28 land hadde Ringebu eitt av dei 40 prosjekta som blei heidra med «Best Practice Certificate».

– Denne utmerkinga betyr at ESPA løftar fram Ringebu som eitt av dei beste døma på offentleg innovasjon i Europa, og det er sterkt av ein liten kommune å få denne anerkjenninga, seier Fredrik Danker Monsen, rådgivar i Difi med ansvar for innovasjon i offentleg sektor, til Kommunal Rapport.

FN har berekraftige byar og samfunn som eitt av sine berekraftsmål, og Ringebu søkte for arbeidet sitt med landsbyutvikling. Søknaden samanfatta historia, metodane, filosofien og resultata dette arbeidet har gitt under tittelen: «The Case of Ringebu Village: How citizendriven placemaking enhanced the liveability and prospects of Norway’s smallest city».