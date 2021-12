Retten: Søskenpar må finne seg i at gården deres er et turmål

Et søskenpar tok Selja Forlag til retten da de oppdaget at fjellgården deres i Sunnfjord i Vestland er oppført som et turmål i boken «Opptur i Indre Sunnfjord».

Spørsmålet retten skulle ta stilling til var hvor vidt forlaget har krenket privatlivets fred ved å liste opp gården som et mulig turmål.

Nå har retten konkludert med at forlaget har sitt på det tørre, skriver NRK.

«Det er ikke påvist et rettslig grunnlag for å innskrenke forlagets ytringsfrihet, verken i form av markedsføringsloven, friluftsloven eller vernet av privatlivets fred. Omtalen er således ikke ulovlig», heter det i dommen ifølge statskanalen.

Gårdeierne må nå betale saksomkostninger på til sammen 329.000 kroner til forlaget.