Resultatene fra LOs sommerpatrulje er klare: Fire av ti bedrifter bryter loven

I alt har sommerpatruljen besøkt 4.788 bedrifter landet over og snakket med sommervikarer og unge arbeidstakere. Hos 39,2 prosent – nesten fire av ti – fant LO brudd på arbeidsmiljøbestemmelsene, opplyser ungdomsrådgiver i LO og leder av sommerpatruljen Bjarne Lagesen til NTB.

Det er en svak forbedring fra i fjor, da LO fant brudd hos 39,8 prosent av bedriftene.

– For høyt

– Vi ser en bedring av arbeidslivet, og det er jo positivt. Men brudd hos fire av ti bedrifter er fortsatt for høyt, sier Lagesen.

Det er NHO helt enig i.

– Selv om det er vanskelig å vite hvor alvorlig hver enkelt sak i statistikken er, er antallet brudd her uansett for høyt, sier kommunikasjonssjef Nicolai Heyerdahl.

– Regelverket skal følges og det er viktig at unge tas imot på en god måte. Sommerjobb er for mange deres første møte med arbeidslivet, som gir nyttig arbeidserfaring. NHO er opptatt av at dette møtet skal være positivt og lærerikt, sier han.

Heyerdahl minner om at skriftlige avtaler skal inngås, at det gjelder egne arbeidstidsbestemmelser for arbeidstakere under 18 år, og at arbeidsgiver skal gi ekstra god opplæring i blant annet HMS.

Overtidsbrudd

Mange av de registrerte bruddene dreier seg om at sommervikarene ikke vet hvem som er verneombud.

– Arbeidsgiver skal jo informere om dette, men dette er ikke et veldig grovt brudd, sier Lagesen.

Verre er det at bruddene på overtidsbestemmelsene har økt. I år er det avdekket slike brudd i over 9 prosent av bedriftene, over 2,8 prosentpoeng flere enn i fjor

– Det er oppsiktsvekkende at såpass mange ikke får overtidsbetaling eller jobber ulovlig mye overtid, mener Lagesen.

Kameraovervåkes

Også når det gjelder personvern, er det blitt flere brudd. Årets undersøkelse har avdekket at stadig flere blir kameraovervåket på arbeidsplassen uten at de vet om det. I år gjelder det nesten én av ti av de spurte (8,9 prosent), en økning på 3 prosentpoeng fra i fjor.

– Dette er ikke bra, sier Lagesen, som understreker at ansatte ifølge loven skal bli informert om slik overvåking på arbeidsstedet.

– Dette har arbeidsgiver plikt til. Dessuten skal overvåkingen være godkjent, framholder han.

Verst i serveringsbransjen

I sommer har LO rettet søkelyset særlig mot serveringsbransjen. Der er det i år registrert brudd i 44,4 prosent av bedriftene, noe høyere enn gjennomsnittet.

Bransjen er en versting på både minstelønn og overtid. Mens LO har funnet brudd på minstelønnsbestemmelsene i 2,4 prosent av bedriftene totalt, gjelder dette hele 15,7 prosent av bedriftene i serveringsbransjen.

– Vi vet jo at dette er en utsatt bransje, men dette er langt over det vi hadde forventet, sier Lagesen.

I tillegg bryter 14,6 prosent av serveringsbedriftene overtidsbestemmelsene, ifølge undersøkelsen. Det er langt mer enn gjennomsnittet.

Verst i hovedstaden

Situasjonen er aller verst i Oslo og Akershus, der halvparten – 49 prosent – av de kontrollerte bedriftene i serveringsbransjen, betalte sine unge ansatte mindre enn den lovpålagte minstelønna på nesten 168 kroner timen.

I Oslo og Akershus er det også dobbelt så mange brudd på overtidsbestemmelsene i alle bransjer enn landsgjennomsnittet. Her fant sommerpatruljen brudd i 18 prosent av bedriftene, eller nesten to av fem.

I år er 34. gang LO sjekker arbeidsforholdene for unge arbeidstakere. Hovedmålgruppen er unge i sommerjobb, men også lærlinger og andre unge som jobber, deltar i undersøkelsen.

I landet sett under ett, er situasjonen blitt noe lysere enn da patruljen startet opp i 1985. Den gang fant man brudd på arbeidsmiljøloven i rundt 50 prosent av de bedriftene man besøkte.

