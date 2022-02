Restaurerte 25 grøftede myrområder

Tirsdag 2. februar er verdens våtmarksdag. Den kommer av at Ramsarkonvensjonen ble undertegnet 2. februar 1971. Konvensjonen forplikter de 172 landene som har undertegnet avtalen, deriblant Norge, til å ivareta viktige områder med våtmark.

Og i fjor ble det til sammen tettet 63 kilometer med grøfter fordelt på 25 myrområder i Innlandet, Oslo og Viken, Trøndelag og Vestfold og Telemark.

De gamle grøftene hadde som hensikt å drene bort vann fra myra. De tettes med demninger av torvmasser som holder på vannet. Over 3300 slike demninger ble i fjor laget.

– Vi har fått umiddelbar respons fra naturen flere steder etter restaurering, og vi ser at våtmarksfugler og insekter vender tilbake til de våte områdene. I tillegg vet vi at karbonlageret i torva er sikret, og at myra på sikt kan lagre enda mer karbon, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.

For 2022 er det satt av i overkant av 21 millioner kroner til restaurering av myr og annen våtmark. Behovet for mer midler til restaurering er ifølge Miljødirektoratet høyere enn noen gang tidligere.

Rapporten Global Wetland Outlook: Special Edition 2021 viser at våtmarker er vårt mest truede økosystem. I Norge har mye myr de siste 100 årene gått tapt til oppdyrking og nedbygging.