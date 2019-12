Rent toryflertall og brexit i sikte: – Tror folk er genuint lei

– Dette er ikke slutten, og ikke begynnelsen på slutten. Dette er kanskje bare starten på begynnelsen av slutten, sier Per Edgar Kokkvold, Storbritannia-kjenner og tidligere generalsekretær i Norsk Presseforbund til NTB tidlig fredag morgen.

Stemmene i Storbritannia telles fortsatt, men de foreløpige resultatene viser at De konservative har sikret et rent flertall, når det gjenstår å telle opp stemmene fra 41 valgkretser.

Labour gjør på sin side et svært dårlig valg. Så dårlig at Labour-leder Jeremy Corbyn har varslet sin avgang.

– Det er kanskje det som har overrasket meg mest. At mange av dem som var uenige nå likevel har stemt konservativt og for brexit, sier Kokkvold.

– Jeg tror man er genuint lei. Det er en lærepenge også for Labour.

Skilsmisse innen året er omme

Med Parlamentet i sin hule hånd kan Johnson nå få igjennom den omdiskuterte skilsmisseavtalen med EU innen året er omme, mener Kokkvold.

Deretter venter en overgangsperiode som vil vare til 31. desember 2020.

– Men det er store muligheter for at han må be om en ny utsettelse.

Også i Brussel mener Kokkvold at tonen etter 3,5 år med Brexit-kaos er en annen.

– Dette har jo kostet Brussel også, og det er stadig større utålmodighet der. De viser en helt annen vilje for å få dette unna. Men det blir likevel vanskelig å tenke at Johnson skal klare dette i løpet av 2020.

Historisk seier

Dagens valgseier for Det konservative parti er den fjerde på rad, og omtales av Kokkvold som helt unik.

– I 2020 har de hatt makten i 10 år. Det er en prestasjon av dem å vinne nå, etter en periode med så mye kaos. Det er opplagt at velgerne har gitt Parlamentet og Labour skylden.