Rema vil ha nasjonale tiltak for å hindre smitte i butikker

Bergen kommune presiserte i vedtaket at butikker, varehus, kjøpesentre og andre former for varehandel også må forholde seg til 1-metersregelen.

Butikkene må ha rutiner rundt smittepunkter som for eksempel handlevogner, handlekurver, betalingsterminaler, panteautomater, håndtak og annet.

Administrerende direktør Trond Bentestuen i Rema 1000 mener hver enkelt butikk ikke kan ha ansvar for å håndheve disse reglene, men at det må komme nasjonale tiltak.

– Matbutikker er kritisk infrastruktur, og vi ønsker at butikker skal være en trygg arbeidsplass og et trygt sted å handle. Derfor er det ikke unaturlig at Heimevernet eller Sivilforsvaret brukes til å sikre at pålegg fra myndighetene overholdes. Enten det er pålegg fra kommunale eller nasjonale myndigheter, sier Bentestuen i en kommentar til Bergen kommunes vedtak.

Han presiserer at Rema mer enn gjerne vil ha en dialog med kommunen om hvordan dette best gjennomføres i praksis, men at de er nødt til å ha hjelp til å håndheve tiltakene.

– De ansatte jobber allerede på spreng for å sikre at vi har fulle hyller og åpne butikker. Det blir en stor ekstra belastning om vi i tillegg skal pålegges ansvaret for at begrensninger på antall mennesker i en butikk om gangen blir overholdt, sier han.