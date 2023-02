Rema 1000 og Coop Extra senker prisene

Kiwis grep om å ikke øke prisene 1. februar, har nå ført til at de andre dagligvarekjedene har fulgt etter. Rema 1000, Coop Extra og Oda har nå redusert sine matpriser igjen.

– Til tross for betydelig økte råvare- og innkjøpskostnader velger vi nå å senke prisene tilbake til nivået før 1. februar, sier administrerende direktør Tom Kristiansen i Rema 1000 Norge i en pressemelding.

1. februar satte Rema 1000 prisene i butikk opp med i gjennomsnitt 4,8 prosent.

– Sitter igjen med tre til fire kroner av en hundrelapp

I pressemeldingen slår dagligvarekjeden likevel fast at de har økte kostnader på flere områder.

– I tillegg til økte priser fra leverandørene våre, som trådte i kraft 1. februar, har egne kostnader knyttet til særlig strøm, drivstoff, råvarer og andre innsatsfaktorer i egen produksjon steget kraftig gjennom fjoråret, sier Kristiansen.

Annonse

Selskapet skriver at de har hatt en driftsmargin på 3,8 prosent over de 15 siste årene.

– Det betyr at når man handler for 100 kroner i en Rema 1000-butikk, vil Rema 1000 Norge normalt sitte igjen med en fortjeneste mellom tre til fire kroner, hevder Kristiansen.

Coop: Selger med tap

Til VG sier Coop Norges kommunikasjonsdirektør Bjørn Takle Friis at det samme nå gjøres i Coop Extra-butikker over hele landet. Dette vil gjelde for 4.000 varer, ifølge avisen.

– Vi har justert prisene ned igjen til det de lå på før 1. februar, slik at vi er konkurransedyktige, sier Friis.

Han sier til avisa at Coop nå selger med tap.

– Ja. Slik det er nå går det ikke rundt med de økte kostnader vi har og økte priser fra leverandørene. Går det rundt for Kiwi nå, sier det alt om hvor mye bedre marginer de har, sier Friis.

Ifølge E24 har også Oda skrudd ned igjen prisene sine.