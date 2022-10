Det skriver Landbruksdirektoratet i en artikkel på nettsiden sin.

Direktoratets tall viser at det har vært en stor prisøkning på tømmer i 3. kvartal 2022. Fra juni til september steg for eksempel gjennomsnittlig pris på massevirke (tømmer til treforedling) økte med 25 prosent i årets tredje kvartal, og endte på 330 kroner per kubikkmeter.

Prisene på sagtømmer (tømmer til lage materialer) har imidlertid flatet ut. Grunnen er, ifølge direktoratet, at sagbrukene opplever prisfall.

