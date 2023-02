Rekordstor interesse for å lære om snøskred

– I forkant av årets skisesong har DNT arrangert rekordmange skredkvelder over hele landet, fra Kristiansand i sør til Longyearbyen i nord, sier rådgiver for fjellsport og aktivitet i DNT, Roger Bareksten, til Nationen.

Samtidig som varsler om betydelig og moderat snøskredfare i store deler av landet har preget denne vintersesongen, er interessen for å lære om trygge veivalg i skredterreng større en noen gang. En rekke aktører over hele landet tilbyr denne vinteren ulike typer skredkurs.

Blant disse er DNT, som tidligere blant annet har arrangert skredkvelder – men da kun i de største byene. Denne vintersesongen har de ønsket å få tilbudet ut til et større publikum, over store deler av landet – og har satset på skredkvelder på hele 26 steder fra Svalbard og Finnmark i nord til Rogaland og Agder helt i sør.

Det skjer i samarbeid med Varsom – Snøskredvarslingen til NVE, Care ved Universitetet i Tromsø og forlaget Fri Flyt.

Bareksten opplyser at interessen for blant annet toppturer i vinterfjellet er svært stor, og har vært det i mange år.

– Vi har omtalt det som «den nye folkesporten – og stadig flere lar seg fascinere av denne typen friluftsliv. Heldigvis er det slik at mange av de som ferdes i vinterfjellet, også har et klart og tydelig fokus på sikkerhet. Det er meningsfullt og viktig for oss som kunnskapsformidlere at vi kan nå ut med denne livsviktige kunnskapen.

Rekordinteresse for livsviktig kunnskap

I forkant av årets skisesong har Den Norske Turistforening (DNT) derfor arrangert hele 26 skredkvelder spredt på steder over landet. Mens snøen mange steder har lavet ned – og fokksnøen samlet seg i fjellsidene og skapt skredfare, har folk strømmet til skredkveld-arrangementene for å lære mer om nettopp trygg ferdsel i vinterfjellet.

– Formålet med skredkveldene er å øke kunnskapen til de som ferdes i vinterfjellet, særlig blant toppturfolket. Vi vil gjøre alt vi kan for å bidra til skifolket tar trygge veivalg, og kommer trygt hjem igjen, sier Bareksten og tilføyer:

– Skredkveldene er ment som en kort introduksjon, eller oppfriskning av kunnskap, og det er naturligvis begrenset hva man rekker over på en drøy time.

På en skredkveld får publikum blant annet vite om hva som er skredterreng og hvordan de her kan ta trygge veivalg. Det blir også gitt innføring i Varsom-appen og hvordan man bruker Snøskredvarselet.

– Hvilket utstyr man bør ha med seg på topptur og hva vi kan lære av tidligere ulykker, er også sentrale tema på skredkveldene. Og ikke minst håper vi det er en inspirasjon til å søke mer kunnskap, sier Bareksten.

Han understreker at vinterfjellet er lunefullt, og særlig skredterreng krever god og riktig kunnskap om både veivalg, sikkerhetsutstyr og redning.

Mange aktører tilbyr skredkurs

– Den beste måten å tilnærme seg dette på er å ta et skredkurs. Vi anbefaler et grunnkurs skred for alle som skal til fjells i vinter, og disse kursene finnes over hele landet, sier Bareksten.

Både i regi av Røde Kors, Norsk Folkehjelp, DNT og en rekke andre organisasjoner, lag, foreninger og ulike guideselskap arrangeres det i vinter skredkurs. De ulike skredkurs-aktørene melder om svært stor interesse for disse tilbudene denne sesongen.

DNTs skredkveld-konsept har hatt stor suksess over flere år, med ulike avsendere og med ulikt format. Antallet skredkvelder som er arrangert denne vinteren er imidlertid rekordstort.

– De siste årene har vi stort sett vært avspist med digitale varianter, men disse har også vært voldsomt populære. DNT samlet rundt 3.000 til en digital skredkveld med Kjetil Brattlien, og Oscar Almgren i Uteguiden samlet nærmere 2.000, sier Bareksten.

– De mest kjente «Skredkveldene» er likevel turneene som for noen år siden ble rullet ut i flere av de største byene i landet, i regi av NVE, Care og Fri Flyt. Billettene ble revet bort på et øyeblikk, legger han til.

Vil gi tilbud til folk over hele landet

Av flere årsaker, vil det ikke være mulig å fortsette med samme rigg som ved den tidligere turneen før koronapandemien. Derfor har DNT sett på andre måter å få ut dette livsviktige budskapet på.

– Vi er også klare på at vi ønsker å få tilbudet ut til et større publikum, over større deler av landet, og ikke at det begrenser seg til de som bor i de største byene, sier Bareksten og tilføyer:

– Et samarbeid som dette drar nytte av fagkompetansen i NVE og Care. I tillegg har vi stor nytte av kommunikasjonskanalene til Fri Flyt og DNTs medlemsforeningers tilstedeværelse over hele landet. Dette gir oss til sammen et ypperlig utgangspunkt for å rulle ut skredkvelder til en stor masse – og med god geografisk spredning.

Bareksten melder om svært gode tilbakemeldinger på skredkveldene denne sesongen fra både deltagere, foredragsholdere og arrangører rundt om i hele landet.

– Det som er helt sikkert, er at det blir skredkvelder også i 2023. Samtlige involverte stiller seg bak dette, sier han.