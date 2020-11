Denne uken auksjonerte Landbruksdirektoratet ut omsettelige tollkvoter på en rekke landbruksvarer til redusert toll for 2021.

Det var historisk høye bud på flere av de 45 kvotene som 158 aktører ønsket. Totalt ble det omsatt importrettigheter for 260 millioner kroner, noe som er en økning på 35 prosent (68 millioner kroner) fra i fjor.

– Dette er ekstraordinært, vi har aldri opplevd noe lignende, siteres seksjonssjef Jens Tjentland i Landbruksdirektoratet på deres hjemmesider.

Redusert grensehandel

Blant forklaringene som nevnes er redusert grensehandel som følge av koronasituasjonen, og et endret forbruksmønster med mer matlaging hjemme.

– Interessen for importkvotene sier ganske mye om et marked som er i stor endring, og om et behov fra importørenes side om å sikre seg handlingsrom i 2021, sier Tjentland videre.

Les også: Tollkutt på svin for å få nok ribbe til jul

Annonse

Kvoten på skinke av svin fra EU var på 600 tonn. Mens dette ble solgt for 30,26 kroner per kilo i fjor, ble årets pris nesten dobbelt så høy, 60,01 kroner.

For pølsekvoten fra EU (også 600 tonn) var økningen enda større. En pris på 46,86 kroner per kilo er mer enn to og en halv gang over fjorårets pris på 17,97 kroner.

Også fryst storfekjøtt fra WTO (1084 tonn) fikk doblet pris: 40,05 kroner per kilo mot 21,06 kroner i fjor. 300 tonn EU-ribbe gikk for 30,01 kroner per kilo, tre ganger mer enn fjorårets 10,16 kroner.

EU-kvoten for ost og ostemasse på 3 400 tonn ble fordelt til 24,94 kroner per kilo, som er 22 øre høyere enn sist, skriver Landbruksdirektoratet.

Forventer prisøkning

Jens Tjentland mener denne auksjonen kan leses som et forventningsbarometer.

– Auksjonen denne uka viser at importørene har en klar forventning om prisnivået i det norske markedet, og at det blir behov for import også i 2021. Derfor vurderer de det som viktig å skaffe seg rettigheter som kan brukes eller omsettes, sier han.