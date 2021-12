Rekordøkning i vedsalget

– Vi har solgt ved i Oslo i tolv år, og aldri har det vært så stor etterspørsel. Det er unormalt høyt, sier daglig leder Øystein Skjesol ved Norsk Vedsentral til Dagbladet.

Hittil i vinter ligger vedsalget på et tre ganger så høyt nivå som vanlig, og trykket begynte allerede i september og oktober.

De har nå gått tomt for norsk bjørkeved, og Skjesol sier prisene kommer til å stige utover vinteren. Han tror været, strømprisene og bruken av hjemmekontor er noe av forklaringen på økningen.

Øyvind Stranna Larsen, fagansvarlig i Norsk ved - Forum for vedprodusenter sier at han på de 14 årene han har jobbet med ved aldri har opplevd et så stort salg som nå.

Stranna Larsen sier at man kan spare mellom to og tre kroner per kilowatt ved å fyre med ved.