Rekordmange vaksinedoser sendt ut til kommunene

Det sa FHI-direktør Camilla Stoltenberg på et pressemøte torsdag.

95.000 doser med vaksine er denne uken sendt ut til kommunene. Det er mer enn det har vært sendt ut på én uke tidligere.

Annonse

– Det er fordi vi har tatt ned en stor del av det lageret vi hadde for å sikre at vi kunne sette andre dose til rett tid, med utgangspunkt i at vi har sett at selv om det har vært noe usikkerhet og variasjon i hvor mye vi får – så har det kommet regelmessige leveranser fra Phizer.

Hun mener derfor at tallene for uke 5 vil stige betydelig.

– Til nå har vi distribuert over 200.000 doser til kommuner og spesialisthelsetjenesten. Disse er fordelt til de som trenger det mest, som er definert som risikogrupper.

(©NTB)