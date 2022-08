Rekordmange ulver kan skytes i Sverige

Forrige vinters vilttelling viste at det var rundt 460 ulver i nabolandet vårt, flere enn noen gang siden man begynte å holde telling med bestanden. Riksdagen har bestemt at tallet skal ned til mellom 170 og 270.

– Vi regner med at det blir en omfattende ulvejakt i vinter. Signalene fra regjeringen er tydelige. Bestanden skal ned, og for å snu trenden, bør vi felle rundt 100 ulver i vinter, sier rovdyransvarlig Gunnar Glöersen i det svenske Jägareförbundet. De har lenge krevd kutt i bestanden og gleder seg over at den nå skal reduseres.

Dersom ulvebestanden blir så liten som 170 dyr, vil det gi Sverige den 19. største bestanden i Europa