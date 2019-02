Rekordmange søkere til folkehøgskolene

– Så langt i år har folkehøgskolene mottatt 11 prosent flere søknader enn på samme tid i fjor. Det er det høyeste søkertallet noensinne, sier informasjonsrådgiver for Folkehøgskolene, Marit Asheim, til Nationen.

I slutten av januar var søkerveksten på det meste oppe i hele 22 prosent.

– At det varierer sånn er i alle fall et tydelig tegn på at flere søker tidlig i år. Vi har kommunisert mye rundt at førsteopptaket starter 1. februar – og ser at mengden som søker innen denne datoen er mye høyere i år enn i fjor, sier Asheim.

Fakta Folkehøgskoleveksten Det finnes 80 folkehøgskoler i Norge – med til sammen nesten 700 linjer. De siste 10 årene har elevveksten i folkehøgskolene vært på over 20 prosent: 2004/2005: 6103 elever 2008/2009: 6442 elever 2011/2012: 7170 elever 2015/2016: 7337 elever 2018/2019: 7751 elever Kilde: Folkehøgskolene

All time high

Inneværende skoleår er også «all time high» for folkehøgskolene, med over 7700 elever på de 80 norske skolene som er spredt over hele landet.

– Dette er faktisk fjerde år på rad med ny elevrekord. Derfor er det ekstra gledelig at også foreløpige søkertall for neste skoleår er høyere enn noensinne, sier Asheim og legger til:

– Dette er helt fantastiske tall. Det er ikke lenger noen tvil om at det er populært å gå på folkehøgskole. Mer enn noen gang viser ungdommen at de har behov for et pusterom etter videregående skole, før de går videre med andre studier. Uten både karakterer og eksamener klarer folkehøgskolene å gi elevene lyst og motivasjon til å lære mer.

Tydelig trend

Asheim opplyser at generelt har økningen i elevtall til folkehøgskolene vært stigende helt siden 2004.

– I dag går det 20 prosent flere elever på folkehøgskole enn det gjorde for ti år siden, sier hun.

– Hva er årsakene til den store søkerveksten?

– Det er nok sammensatt. Likevel er den først og fremst et tydelig signal til resten av Skole-Norge. Stadig flere av våre elever forteller at de er slitne etter karakterpress på videregående. Selv når de er sikre på videre utdanningsvalg, trenger de rom for å senke skuldrene og bli tryggere på seg selv. Dette finner de på folkehøgskolen, sier Asheim.

– Norges mest fornøyde elever

Målinger gjort av analysebyrået EPSI de siste årene viser også at folkehøgskolene har Norges mest fornøyde elever.

– Godt faglig innhold, relevante studieturer og engasjerte ansatte er det som gir høyest skår. Samtidig sier elevene at de har blitt mer motivert for videre læring, sier informasjonsrådgiver Mette Røstum i Folkehøgskolene.

Hun opplyser at folkehøgskolene har ingen søknadsfrist, men starter opptaket 1. februar.

– Deretter er det rullerende opptak så lenge det finnes ledige plasser på den enkelte linje eller skole. Med dagens høye søkertall ser nok mange ungdommer at de må være tidlig ute for å få plass på de mest populære linjene, sier Røstum.

100 prosent vekst i Sogndal

En av folkehøgskolene som opplever enorm søkervekst i år er Sogndal – som inneværende skoleår har 98 elever.

– I slutten av januar hadde vi over dobbelt så mange søkere som samme tid i fjor. Rundt midten av februar er søkerveksten på rundt 50 prosent. En helt fantastisk økning, sier rektor på Sogndal Folkehøgskole, Ole Karsten Birkeland, til Nationen.

Han tror mye av søkerveksten folkehøgskolene nå opplever er et motsvar til utviklingen som en del kaller «generasjon prestasjon»:

– 13 år på skole kan for mange være svært tøft. Stadig flere skoleungdommer innser at de trenger en pause før de går på videre studier. På folkehøgskolen kan de ta en pause fra karakterpresset – samtidig som de kan velge faglig påfyll rundt tema de vil lære mer om. Alt skjer i et miljø der fellesskap og samhold står sentralt, sier Birkeland.

Valdres må bygge elevbrakker

På Valdres Folkehøgskole på Leira er det også stor glede over rekordsøkning.

– Sammenlignet med samme tid i fjor er søkerveksten på over 30 prosent. Allerede før opptaket, som startet 1. februar, hadde vi over 200 søkere til 150 elevplasser. Det er helt vilt – og et klart signal om at folkehøgskolene har en viktig plass og oppgave i dagens utdanningssystem, sier Valdres-rektor Jens Rindal til Nationen.

Han opplyser at nye planlagte linjer ved skolen også kan føre til plassproblemer kommende skoleår.

– En midlertidig løsning her kan være at vi setter opp brakker på skolen med plass til rundt 20 nye elever, sier Rindal.

– Solid drahjelp fra Instagram

Rektorene i Sogndal og Valdres mener at også Instagram må få noe av æren for søkerveksten til folkehøgskolene:

– Både elevene og skolene selv legger ut på Instagram masse fine bilder fra ulike tilbud og opplevelser gjennom folkehøgskoleåret. Disse motivene frister nok mange til å søke oss, sier Ole Karsten Birkeland i Sogndal

– Det er samtidig blitt mye lettere å nå ungdommene med bruk av ulike sosiale medium. Dette drar utvilsomt også folkehøgskolene store fordeler av – og gir oss økt oppmerksomhet, sier Jens Rindal i Valdres.