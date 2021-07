Rekordmange har fått studieplass: Flere vil utdanne seg innen land- og havbruk

Fredag publiserte Samordna opptak tall for årets hovedopptak til høyere utdanning, og 2021 ble nok et rekordår for antall søkere som har blitt tilbudt studieplass.

Fra 2019 til 2020 økte antall søkere innen land- og havbruk med 17 prosent. Dette gjelder søkere som hadde et studie innen landbruk, husdyrfag, fiskeri, akvakultur, skogbruk eller jordbruk som sitt førstevalg.

I år økte søkertallet innen land- og havbruk med ytterligere 6,4 prosent, fra 1101 førstevalgssøkere i fjor til 1172 førstevalgssøkere i år.

1061 av søkerne fikk tilbud om studieplass. Dette utgjør en økning på 5,9 prosent fra i fjor, hvor 1002 fikk tilbud om studieplass.

361 på venteliste ved Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet sendte ut tilbud om studieplass til 7038 søkere i år. Blant disse fikk 502 tilbud ved Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi.

Tidligere har det ikke vært ventelister på noen av studiene ved Høgskolen i Innlandet, annet enn at årstudiet i agronomi hadde en poenggrense på 46,8 i fjor. I år står hele 361 søkere på venteliste på studier ved fakultetet.

– Generelt er vi veldig godt fornøyd med søkertallene våre. Vi ser at interessen for de studiene vi tilbyr holder seg godt og vi har nå ventelister på flere av de, sier prorektor for utdanning ved Høgskolen i Innlandet, Stine Grønvold, til Nationen.

Studiet flest søkere hadde som førstevalg var økologisk landbruk med 239 søkere. I år ligger poenggrensen for dette studiet på 51,7, og 124 søkere står på venteliste. To år tidligere var det ledige studieplasser på dette studiet, forteller Grønvold.

– Spesielt er det stor interesse for et nettbasert tilbud i økologisk landbruk. Høgskolen har et mål om å bli en foregangsinstitusjon på å tilby fleksible utdanninger da vi ser at flere ønsker å ta utdanning ved siden av jobb og i ulike faser av livet, sier hun.

Nord universitet: 49 flere søkere enn 2019

Prorektor for utdanning og studie ved Nord universitet, Levi Gårseth-Nesbakk, forteller at 423 søkere hadde en av deres land- og havbrukslinjer som førstevalg, fordelt på 169 studieplasser i år.

Søkertallet har holdt seg stabilt siden 2020, men Gårseth-Nesbakk forklarer at vi ser et større hopp dersom vi går tilbake til 2019. I 2019 hadde 374 søkere en av deres land- og havbrukslinjer som førsteprioritet, fordelt på 154 studieplasser.

– Det er gledelig å se at interessen for land- og havbruksstudier øker. Dette er viktige og attraktive næringer både nå og i fremtiden, og vi er glade for å kunne utvikle den kompetansen som trengs til fremtidens land- og havbruk, sier Gårseth-Nesbakk til Nationen.

Han forteller at poenggrensen til havbruksdrift og ledelse har holdt seg stabil på en relativt høy poenggrense de siste årene, men at poenggrensen gikk ned fra 50,3 i fjor til 49,4 i år. I 2019 lå poenggrensen på 48,6. Til studiet natur- og kulturminneoppsyn økte snittet fra 43,0 til 46,4 i år.

– Vi er godt fornøyde med å fylle opp studieplassene på alle våre land- og havbruksstudier. Fremover håper vi likevel på enda tøffere konkurranse blant søkerne på disse studiene, sier han.

Stor oppgang i landskapsfag ved NMBU

Ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) var det rekordhøye søkertall i år som i fjor.

– Det er gledelig at vi har en økning i søkere også i år. Jeg tror vår faglige profil og vårt fokus på bærekraftsspørsmålene appellerer til stadig flere unge som vil begynne å studere, sier Solve Sæbø, prorektor for utdanning, i en pressemelding.

Universitet ser at landskapsfagene har stor oppgang i år, og grønne fag som matvitenskap, biologi og fornybar energi har vært populære blant årets søkere. Flere har også vist interesse for det nye bachelorprogrammet i akvakultur.

– I år tilbyr vi for første gang et bachelorprogram i akvakultur, som er utviklet i tett dialog med næringen. I alt 57 søkere konkurrerer om 20 plasser. Det er veldig inspirerende at interessen for studiet er så stor, sier Sæbø.

Enda et rekordår

I år søkte 152.730 personer opptak til universiteter og høgskoler gjennom Samordna opptak. Dette er en økning på 2,1 prosent fra i fjor.

60.996 av dem som fikk tilbud om studieplass fikk tilbud på førstevalget sitt. Dette tilsvarer 55,4 prosent, sammenlignet med 54,3 prosent i 2020.

– Opptakstallene viser at det er flere kvalifiserte søkere, det er flere som får tilbud om studieplass på førstevalget sitt og det er flere planlagte studieplasser. Det at rekordmange har fått tilbud om studieplass er bra for den enkelte og bra for Norge, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) i en pressemelding.

Den største prosentvise økningen i utsendte tilbud så man innen mediefag (12,2 prosent), informasjonsteknologi og informatikkfag (11,4 prosent) og økonomiske og administrative fag (9,2 prosent).