Rekordlang jordbærsesong i Norge

Høsten 2021 gikk Norgesgruppen, Bama og Garnerhallen sammen og lanserte et mål om å øke volumsalget av norske jordbær med 50 prosent innen 2025.

Ett år senere har salget økt med 24 prosent. Denne sesongen er det solgt 4,2 millioner kurver med norske jordbær.

– Vi er svært fornøyde med resultatet, og ble positivt overrasket. Det var en normal jordbærsesong i år, så det lover godt for neste år, sier kategoridirektør for frukt og grønt i Norgesgruppen, Pål Westby, i en pressemelding.

Nye produksjonsmetoder

Mesteparten av økningen skyldes såkalt «table-top»-produksjon. Altså at jordbærene dyrkes i kasser som er hevet over bakken slik at bærene kan plukkes stående.

Det gir mer forutsigbare avlinger og enklere plukking. Dersom det legges et tak over disse, øker avlingen enda mer fordi det beskytter jordbærene mot styrtregn og hagl.

– De nye metodene krever investeringer, men de forlenger også sesongen i begge ender ganske mye. Det gjør også at man kan dyrke flere steder i landet, også lengst nord, påpeker Westby.

– Produksjonen må opp

Ifølge Norgesgruppen er målet at norsk jordbær blir tilgjengelig over en mye større del av året, og at sesongen kan starte tidligere enn i dag.

– For å nå ønsket målsetting om 50 prosent økning, må produksjonen betydelig opp i høysesong, og vi mener at importbærene i mai og juni også kan erstattes med norske bær fremover, forteller han.

I kommende sesong skal det satses på fire hovedsorter av jordbær: Malwina, Saga, Favori og Korona. Disse utgjør totalt rundt 90 prosent av produksjonen.