Rekordhøy tillit til norske forskere

Kun 1 prosent har svært lav tillit til forskning, noe som er en nedgang fra 4 prosent i 2019, fremgår av Forskningsrådets rapport.

– Pandemien har vært en stor forskningsutfordring. I tillegg er det en rekke andre samfunnsområder hvor forventningene til hva forskerne kan levere, er store, for eksempel klima, medisin og miljø. Forskningen er avhengige av at folks holdning til forskning er preget av tillit, sier administrerende direktør Mari Sundli Tveit i Forskningsrådet.

For to år siden svarte 73 prosent at de har stor tillit til forskerne.

1.131 voksne personer deltok i undersøkelsen.

