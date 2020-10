Rekordhøy støtte til skotsk uavhengighet

Da man hadde fjernet velgere som ikke har bestemt seg, var det kun 42 prosent som støttet at landet forblir en del av Storbritannia i meningsmålingen som ble tatt opp 2. til 9. oktober av Ipsos Mori Scotland.

– Den skotske offentligheten har nå gått enda lenger i retning mot støtte for et selvstendig Skottland, med et rekordantall som sier de ville stemt ja, sier Emily Gray, som er direktør for meningsmålingsinstituttet.

Annonse

I 2014 stemte skotske velgere mot å løsrive fra Storbritannia, med 55 prosent som stemte nei og 45 prosent som stemte ja.

Førsteminister Nicola Sturgeon har lovet at dato og betingelser for en ny folkeavstemning om løsrivelse skal være klare før parlamentsvalget i mai 2021. Storbritannias statsminister Boris Johnson har ved gjentatte anledninger nektet å åpne for en slik avstemning.

Målingen viser også voksende støtte for Sturgeons Scottish National Party (SNP), som har styrt landet de siste 13 årene. Hele 72 prosent er tilfreds med jobben de gjør med å håndtere koronapandemien.