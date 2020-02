Rekordhøy avskoging i Amazonas i januar

Mer enn 280 kvadratkilometer skog forsvant i januar, en økning på 108 prosent fra året før, viser tall som INPE har publisert.

Det har ikke gått tapt så mye skog i januar måned siden 2015, da slike tall først ble registrert.

Annonse

Tall som INPE publiserte i midten av januar, viser at avskogingen nord i Brasil økte med 85 prosent i 2019. 9.166 kvadratkilometer skog forsvant på ett år, den største mengden på minst fem år.

Onsdag la Brasils president Jair Bolsonaro fram et lovforslag som åpner for at urbefolkningsområder skal åpnes for gruvedrift, landbruk og vannkraftverk.

Lovforslaget har fått kraftig kritikk for at det kan føre til enda mer avskoging. Lovforslaget, som må gjennom kongressen først, blir omtalt som en «drøm» av Bolsonaro, men kalt et «mareritt» av klimaforkjempere og urbefolkningsledere.

(©NTB)