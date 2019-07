Rekordfå dødsulykker i fritidsbåt

– Selv om man selvsagt ønsker at alle kommer trygt hjem så er det gledelig at vi nå ser nok et år der tallet på omkomne går ned, sier kommunikasjonsdirektør Dag Inge Aarhus i Sjøfartsdirektoratet i en pressemelding.

To av dødsulykkene skjedde i kano, to fra en delvis lukket motorbåt, og fire fra en åpen motorbåt.

Annonse

– Når tallet nå heldigvis er blitt lavere er det også vanskelig å peke på noen trender. Men både i kano, kajakk og åpne båter er man mer utsatt, og da er det viktig å tenke over hva man gjør dersom det skjer uhell, sier Aarhus.

Sjøfartsdirektoratet oppfordrer folk til å være nøye med å sjekke alt flyteutstyr på forhånd, samt å oppbevare mobiltelefonen i en vanntett pose slik at man kan varsle dersom det skjer noe.

– Selv om temperaturen nå stiger i sjøen er det viktig at man, i tillegg til varsling, kommer seg raskt om bord i båten igjen dersom man faller over bord. Da er det viktig at man bruker utstyr som stopper motoren. Det gir også en trygghet for alle som ferdes på sjøen ettersom en båt som kjører av gårde uten fører utgjør en stor risiko, understreker Aarhus.